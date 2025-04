Heineken vuole spingerci a socializzare per forza

Dopo il "telefono noioso" e l'app di bar dating, arriva la cover che capovolge lo smartphone per farti godere in santa pace la serata con gli amici.

Heineken ci sta dicendo in tutti i modi che non siamo più capaci di socializzare. Ammettiamolo, non ha tutti i torti, ma il noto brand di birra sta facendo di questo concetto una vera e propria leva di marketing. Dopo il recente lancio dell’app di bar dating che trova il locale giusto per te (dove si servono bevande del suo marchio, ovviamente), e l’invenzione, l’anno scorso, del Boring Phone (il “telefono noioso” che offre solo funzionalità essenziali), l’azienda olandese resta nell’ambito degli smartphone e crea una nuova cover sui generis. La particolarità? Capovolge il telefono a schermo in giù quando sente la parola “Cheers”, Salute.

La cover che si preoccupa della nostra socialità

Vi siete mai guardati intorno in un bar un sabato sera, solo per trovarvi circondati da gente che scrolla in stile automa i feed dei social media? Al team di marketing di Heineken è successo sicuramente, perché le menti dell’azienda hanno realizzato il prototipo di una cover per smartphone ideata per risolvere questo problema.

Si chiama The Flipper; come dice il nome stesso, è una cover che si capovolge al momento del brindisi. Il meccanismo si basa sulla presenza di un mini-braccetto verde e di un algoritmo di intelligenza artificiale allenato per captare la parola “Cheers”. Insomma, basta dire “cin cin” perché il vostro telefono si senta autorizzato a mettersi in castigo a faccia in giù, così da impedirvi di utilizzarlo al posto di socializzare con gli amici.

Heineken si riferisce al prototipo come alla sua “più grande invenzione”, pubblicizzandola come una “rivoluzione nella vita sociale”. L’idea fa parte della campagna #SocialOffSocials, l’hashtag che ci invita a portare la socializzazione fuori dagli schermi e dalle piattaforme internettiane.

Per testare la cover, Heineken ha coinvolto e collaborato anche con l’inventrice Simon Giertz, che, seduta al tavolino con due amici, mostra come l’aggeggio faccia il suo dover qualunque sia il tono di voce a cui si brinda. E, dice Heineken, se non riuscite ad accaparrarvi un esemplare di The Flipper (i cui dettagli di commercializzazione non sono stati comunicati), afferrate lo stesso il messaggio e capovolgete lo smartphone con le mani.