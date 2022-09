Celebrity MasterChef elimina Adam Pearson, e lui si scusa (con sarcasmo) su Twitter

Adam Pearson è stato eliminato da Celebrity MasterChef, e poco dopo la puntata ha preso la via di Twitter per uno sfogo in grande stile.

di Luca Venturino 1 Settembre 2022

Celebrità o comuni mortali, la tagliola del Pressure Test non fa prigionieri, e una semplice disattenzione è più che sufficiente a perdere l’iconico grembiule. È (anche – che non sarà né il primo né l’ultimo) il caso di Adam Pearson, conduttore televisivo e star del cinema di origini inglesi ben noto anche per essere uno degli attivisti più influenti nel contesto delle disabilità, di recente eliminato da Celebrity MasterChef UK. Affetto da neurofibromatosi, disturbo genetico che provoca la comparsa di vistosi tumori sul corpo e in particolare sul viso, il 37enne ha sempre imbracciato un sarcasmo affilato e una personalità forte come principali metodi di affermazione nel metodo dello spettacolo – un arsenale che, oltre a permettergli di recitare in serie televisive e film, ha soprattutto declinato nella sua personalissima battaglia per abbattere i cliché e lo stigma sociale associati alla disabilità.

“Spesso i talenti delle minoranze, e in particolare i talenti dei disabili” aveva spiegato in una recente intervista “vengono incasellati e costretti a fare solo cose relative alla loro stessa disabilità”. Poco prima di indossare il grembiule di MasterChef, tuttavia, Pearson aveva elogiato pubblicamente i produttori del programma per non aver inscritto i concorrenti disabili come appena descritto, limitandone essenzialmente la capacità espressiva, e si era detto entusiasta di poter affrontare una sfida di questo genere. Entusiasmo e buona volontà, tuttavia, sovente non bastano per tagliare la linea del traguardo, e come anticipato il nostro protagonista è stato eliminato a causa di un errore nella preparazione di una ricetta.

Poco dopo la puntata, Pearson si è poi sfogato sul proprio profilo Twitter, scusandosi con i suoi fan e con chi aveva puntato su una sua vittoria: “Lo so, mi dispiace, lo so” ha detto, con voce (esageratamente) rotta dal rimpianto. “Non dovete twittarmi, non dovete chiamarmi. Sento di dovere le mie scuse per avervi deluso. Ho deluso te, me, noi. Spero che, col tempo, possiate perdonarmi e farmi tornare più forte che mai. Mi prendo la piena responsabilità”. I suoi fan, però, hanno immediatamente mangiato la foglia e colto l’inclinazione sarcastica – tanto che lo stesso Pearson, rispondendo a un commento, ha poi scritto: “Il sarcasmo, una delle tante abilità che offro”.