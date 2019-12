Cena di Natale: 5 milioni di italiani al ristorante, il 90% offriranno la doggy bag

Sono di più rispetto al 2018 gli italiani che questo Natale hanno deciso di passare il tradizionale cenone al ristorante, per la precisione 4,9 milioni contro i 4,7 milioni dell’anno scorso.

Ad accogliere i commensali il 25 dicembre 85 mila ristoranti aperti il giorno di Natale, il 71,8% del totale nazionale. Un incremento che va di pari passo con la lotta agli sprechi: il 91,8% dei ristoranti metterà infatti a disposizione dei clienti la doggy bag o altri contenitori per portarsi a casa gli avanzi di cibo, così da porteli consumare il giorno dopo, a Santo Stefano.

La spesa media per ogni italiano al ristorante sarà di circa 56 euro, e il giro d’affari si aggirerà attorno ai 270 milioni di euro, ovviamente anche questo in crescita rispetto al 2018 di 30 milioni di euro in più. È la fotografia scattata dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe).

A calare sono invece le tradizionali cene aziendali di Natale: 1 azienda su 4 ha infatti deciso di risparmiare per quest’anno. A fianco della tradizione non mancheranno i menu vegetariani o vegani, e pure piatti adatti a chi soffre di intolleranza al glutine