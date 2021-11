Cena nello spazio, un astronauta cucinerà un gulasch in streaming

di Luca Venturino 24 Novembre 2021

Si chiama Matthias Maurer il primo astronauta che si cimenterà nella preparazione di un piatto completo nello spazio, preparando per cena ai suoi colleghi della Stazione Spaziale Internazionale un gulasch di origini indonesiane modificato appositamente per essere cucinato in queste condizioni particolari.

L’evento è previsto per il febbraio del prossimo anno, e sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo. Come vi abbiamo anticipato la pietanza scelta da Maurer è un gulasch di manzo che sarà cotto con latte di cocco, cipolle, aglio, zenzero, coriandolo, cumino, kefir e tamarindo, e accompagnato da riso speziato, fagioli azuki e yogurt: l’astronauta ha dichiarato di averlo scelto perché associa il suo gusto a dei bei ricordi. Nel frattempo, svariate centinaia di chilometri più in basso, lo stesso piatto verrà preparato sulla Terra da una serie di chef che lo proporranno ai clienti di 50 ristoranti di spicco.

La cena spaziale avrà anche un accompagnamento musicale: Maurer, infatti, suonerà dal suo iPad la colonna sonora composta appositamente per l’occasione da Bernd Breiter di BigCityBeats con il violinista David Garrett. Va precisato, inoltre, che non si tratta di una semplice esibizione volta a stuzzicare la curiosità: l’evento è inserito nel progetto One Million Meals, iniziativa benefica che mira a raccogliere un miliardo di donazioni alimentari per enti di beneficenza.