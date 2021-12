Cenone di Capodanno: gli Italiani spenderanno molto di più dell’anno scorso

A Capodanno gli Italiani spenderanno per mangiare in media 99 euro a famiglia, con un +52% sul cenone del 2020: immancabili spumante e cotechino.

di Valentina Dirindin 31 Dicembre 2021

Un Capodanno in ripresa, almeno per quanto riguarda il cenone dell’ultimo dell’anno: pare infatti che per salutare il 2021 gli Italiani spenderanno molto di più di 365 giorni fa. Sarà anche che non possono uscire, andare a ballare o ad ascoltare un concerto in piazza, e quindi si consolano a casa con cibo e vino.

Almeno è la conclusione a cui arriva una indagine Coldiretti/Ixè, che conferma che più di 8 italiani su 10 (l’83%) festeggeranno questo Capodanno in casa, vuoi per prudenza vuoi per quarantena. La spesa media sarà di 99 euro a famiglia, con un balzo del 52% rispetto allo scorso anno segnato da uno stretto lockdown. Tra i prodotti, lo spumante si conferma come il prodotto immancabile per oltre otto italiani su dieci (84%), seguito a ruota dalle lenticchie presenti nell’80% dei menu.

“A tavola si prevede una presenza media di 6,3 persone – sottolinea Coldiretti -, quasi il doppio rispetto allo scorso anno (3,7 persone) condizionato dal limite di massimo due ospiti non conviventi, ma sono molto lontane le tavolate da quasi 9 persone del periodo pre pandemia”. Non trovano posto i non vaccinati in queste tavolate, almeno nel 78% delle case, in cui vengono esclusi dalla lista degli invitati, nonostante i rapporti di amicizia o parentela.

Con la preoccupazione per la risalita dei contagi e la diffusione della variante Omicron, solo il 14% dei cittadini ha deciso – rileva la Coldiretti – di festeggiare al ristorante, dividendosi tra locali di fascia alta, trattorie e osterie, agriturismi, pizzerie o altri tipi di attività, mentre un 3% deciderà all’ultimo momento.