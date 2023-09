C’eravamo preoccupati, ma alla fine Gino Sorbillo ha creato la pizza al granchio blu

di Valentina Dirindin 5 Settembre 2023

Se il granchio blu sta preoccupando i pescatori di tutta Italia, c’era qualcosa che preoccupava ancora di più tutti gli addetti ai lavori e gli appassionati del mondo della gastronomia: quando sarebbe arrivata la pizza al granchio blu di Gino Sorbillo?

Perché, se ancora non abbiamo fatto pace con l’invasione dei granchi blu nei nostri mari, c’è un’altra invasione a cui noi ormai ci siamo felicemente abituati, ed è proprio quella delle pizze d’attualità del pizzaiolo più social d’Italia, colui che è in grado di trasformare ogni notizia in una farcitura per lievitati. E così, dopo un’estate passata a rilanciare notizie allarmanti sulla proliferazione incontrollata di granchi blu nelle nostre acque, tutti noi eravamo lì a chiederci perché Sorbillo non ne avesse ancora spolpati un paio (o qualcuno in più, visto che pare che il granchio blu non sia così ricco di polpa) e piazzati su una pizza, magari accompagnata da quella crema azzurra che a inizio estate gli abbiamo visto usare sulla pizza dedicata a Zlatan Ibrahimovic.

La pizza al granchio blu è arrivata!

La pizza al granchio blu non arrivava, e noi abbiamo temuto il peggio. Forse Gino Sorbillo era solo in vacanza, o forse – temevamo – aveva perso la sua instancabile vena creativa, quello spirito artistico incontrollabile che lo porta a celebrare con una pizza più o meno qualsiasi cosa, dallo sport alla politica, dall’archeologia alla farina di grilli, fino ai personaggi famosi, i cui nomi impressi a lettere di mozzarella fanno bella mostra di sé nella sua personalissima hall of fame.

LEGGI ANCHE Gino Sorbillo piglia tutto, pure la pizza di Pompei di duemila anni fa

Invece, Gino Sorbillo questa volta era solo un po’ in ritardo, e tutti abbiamo tirato un sospiro di sollievo quando l’abbiamo visto comparire con la sua cassetta di granchi blu appena pescati in una mano e la pizza dedicata alla specie aliena nell’altra. Finalmente eccola: la pizza al granchio blu by Gino Sorbillo è arrivata, annunciata come sempre sui social.

Adesso, noialtri fan in attesa, continuiamo a sognare, e immaginiamo che il ministro Lollobrigida, fiero sostenitore delle mangiate di granchi blu come supporto per combattere l’invasione, vada a provare la pizza firmata da Sorbillo. Ovviamente, affiancandone una con il suo nome, ché siamo certi che il pizzaiolo non vorrà perdersi quest’occasione.