Cesano Maderno, incendio distrugge la pizzeria di un ex concorrente del Grande Fratello

di Luca Venturino 13 Settembre 2022

Quanti di voi si ricordano di Salvo Veneziano, concorrente della prima e storica edizione del Grande Fratello? Ormai lontano dai riflettori di Cinecittà, Salvo gestisce alcune pizzerie distribuite nel territorio tra la Brianza e Cologno Monzese: una di queste, situata nel comune di Cesano Maderno, è tuttavia rimasta completamente distrutta da un incendio scoppiato nella notte di lunedì 12 settembre. A darne l’annuncio è stato lo stesso Veneziano con un breve post pubblicato sul proprio profilo di Facebook: “Ieri un giorno da dimenticare” scrive l’ex GF. “Purtroppo il mio punto vendita di Cesano Maderno dopo 15 anni cessa di esistere, per il momento, per un incendio che ha totalmente distrutto l’attività”.

Secondo quanto ricostruito a partire dai rapporti dei Vigili del fuoco intervenuti sul posto gli appartamenti situati direttamente sopra al locale sono stati evacuati correttamente, mentre una donna di 85 anni è stata trasferita all’ospedale locale in codice giallo. Fortunatamente, per di più, al momento in cui le fiamme hanno preso a distruggere la pizzeria non c’erano persone all’interno: a vedersela brutta è invece stato il locale stesso, che è andato praticamente distrutto. Importante notare, infine, che secondo lo stesso Salvo Veneziano il rogo non è di natura dolosa: “Volevo puntualizzare che non è stato un incendio doloso” ha scritto a tal proposito. “Come sempre ci rialzeremo più forti di prima”.