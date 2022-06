Cesenatico, è nato un corso da 50 ore per imparare a riparare le reti da pesca

di Luca Venturino 8 Giugno 2022

Cinquanta ore, di cui circa quaranta passate a fare pratica, per imparare a riparare e costruire le reti da pesca a strascico: si tratta della trovata del Comune di Cesenatico, che ha per l’appunto organizzato un corso tecnico e pratico volto a insegnare e trasmettere un mestiere che rischia di rimanere perso tra le sabbie del tempo. Il retiere è infatti una figura di capitale importanza nell’ambito della pesca: grazie alla sua competenza è in grado di ridurre l’utilizzo smodato dei materiali riducendo gli sprechi e abbattendo allo stesso tempo i costi – peccato che, come accennato, sia un bagaglio di conoscenza che rischia di andare perduto.

“Lo scopo è quello, e il corso finanziato dal Seamp, il fondo europeo per le attività marittime della pesca ha dato accesso a personale che già lavora sui pescherecci di poter svolgere questo tipo di formazione” ha commentato a tal proposito Alessandro Ugolini, coordinatore del progetto creato da Demetra Formazioni (con anche il contribuito di Cooperativa Mare), società di servizi integrati per la formazione e il lavoro. “L’anno scorso, dopo tanti anni in cui il Seamp non aveva aperto alle formazioni, abbiamo avuto accesso al fondo, accesso che ha fornito la possibilità a pescatori, che lavorano in proprio o anche presso altri armatori, di potersi cimentare in una materia che rischia negli anni di scomparire. Sono stati infatti gli stessi pescatori a presentarci il problema: quando quelli della vecchia generazione si fermeranno il rischio è quello di ritrovarsi con personale non formato”.