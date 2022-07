Champagne, Bugatti realizza una bottiglia in fibra di carbonio ispirata alle proprie auto

di Luca Venturino 11 Luglio 2022

Quella tra Bugatti e lo Champagne è una storia d’amore già piuttosto lunga: la casa automobilistica in questione ha infatti firmato un certo numero di bottiglie, legando in questo modo il proprio brand – già famoso per il connubio di eleganza e velocità – al mito della bollicina francese. Una storia d’amore che, di fatto, si arricchisce di un nuovo, inedito capitolo, ispirato a una delle auto più estreme del marchio – la Bugatti Bolide: ci stiamo riferendo alla EB.03, una bottiglia realizzata su misura in fibra di carbonio bicolore e contente uno Champagne Blanc de Blancs del 2013, che la stessa Bugatti ha definito “potente ed espressivo”.

Come accennato, la linea della bottiglia riprende inevitabilmente la livrea della Bolide, con il motivo a X che caratterizza il muso della vettura che viene addirittura ripreso sui lati della bottiglia stessa. Stando a quanto riportato da Champagne Carbon, il marchio che si è occupato di “creare” la bottiglia, il processo di composizione è stata una vera e propria “impresa tecnica”: si tratta infatti della prima volta in cui la combinazione di due colori di fibra di carbonio è risultata in un successo, rendendola di fatto una sorta di opera d’arte unica nel suo genere.

Notevole la bottiglia, certo, ma attenzione – il suo contenuto non è certo da meno: “Si sentono i primi sentori di agrumi, seguiti da aromi di fiori primaverili poi un’intensità crescente verso agrumi gialli, note tostate ed erbe aromatiche” ha spiegato a tal proposito il Ceo di Champagne Carbon Alexandre Mea. ” In bocca, superata questa intensità, l’annata sviluppa una struttura più cremosa e setosa. Il finale rivela note di acidità”.