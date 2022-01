Champagne, Claude Tattinger si spegne a 94 anni

di Luca Venturino 12 Gennaio 2022

Impossibile parlare di Champagne senza dedicare almeno qualche parola a Claude Tattinger, condottiero dell’omonima cantina per quasi cinquant’anni. Gentiluomo amante della moda ma anche acuto businessman, Tattinger si è spento il 3 gennaio 2022 alla veneranda età di 94 anni.

Entrò nell’azienda nel 1949, all’età di 22 anni, e nel corso dei decenni ha fatto crescere il suo prestigio espandendo la produzione da 85 mila a 410 mila casse all’anno. Ha mostrato di essere lungimirante quando si è trattato di espandere i vigneti, piantando circa 350 acri negli anni ’60 e più che raddoppiando tale cifra nel 2005, quando si ritirò dalla scena.

“Claude è stato un grande amico di tutti coloro con cui ha lavorato in Kobrand” ha commentato Robert DeRoose, presidente e CEO di Kobrand Corporation, con cui nel 1987 Claude co-fondò Domaine Carneros nella Napa Valley, in California. “Ha saputo continuare il precedente stabilito da suo padre riguardo al profondo impegno della famiglia Taittinger per la qualità, e poi ha trasmesso con successo tale impegno a suo nipote Pierre-Emmanuel, che di conseguenza ha trasmesso lo stesso impegno all’attuale guida di Champagne Taittinger, Pierre -La figlia di Emmanuel, Vitalie, e suo figlio Clovis”.