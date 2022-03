Champagne Delarocque apre il suo primo ristorante in Italia a Milano

Champagne Delarocque ha deciso di aprire il suo primo ristorante in Italia. E dove potrebbe farlo se non a Milano?

di Manuela 14 Marzo 2022

Buone notizie sul fronte delle aperture: Champagne Delarocque ha deciso di aprire il suo primo ristorante in Italia. E ovviamente lo ha fatto a Milano.

La maison di Champagne si trova a Le Mesnil-su-Oger, nota zona di produzione delle bollicine di oltralpe. Tuttavia la famiglia Descalzi ha deciso di inaugurare il suo primo ristorante italiano, proprio nel capoluogo lombardo.

Ai fornelli troveremo lo chef Pietro Tiglio, noto per aver lavorato in diverse brigate di ristoranti stellati. Qui vi attenderà una cucina elegante e basata su tecniche innovative. E, ovviamente, non mancherà lo Champagne. Il settore dei cocktail, invece, è stato dato in gestione al bartender Angelo Ricucci.

Fra i piatti ideati da chef Tiglio, ne troveremo molti basati su prodotti stagionali locali di alta qualità, sempre reinterpretati dall’estro dello chef. Per esempio nel menu troverete:

Tonno scottato, puntarelle croccanti e maionese alle acciughe

Capesante crema di zucca, guanciale croccante e spinacino

Paccheri con frutti di mare e mandorla di Avola

Per quanto riguarda la carta dei vini, troveranno spazio diversi vini italiani e francesi. Anche se gli Champagne Delarocque la faranno da padrone con il Brut, il Blanc des Balncs e il Rosè.

Se siete interessati ad altre aperture, pare che si vociferi di un possibile ristorante di Antonino Cannavacciuolo nelle Langhe, più precisamente ad Alba, patria del tartufo.