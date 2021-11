Champagne e tartufi: Sandra Bullock non li aveva mai provati, ma Keanu Reeves rimedia

di Luca Venturino 24 Novembre 2021

Sandra Bullock non aveva mai provato Champagne e tartufi: come lei stessa ammette, tuttavia, non ha mai sentito la necessità di assaggiarli; tanto che, durante una conversazione con l’amico di lunga data e celebre attore Keanu Reeves, ha confessato questa “mancanza” senza pensarci due volte.

Qualche giorno dopo, tuttavia, Reeves si è presentato a casa dell’attrice con fiori, Champagne e qualche tartufo, in modo che potesse finalmente provarli. L’aneddoto risale a una ventina di anni fa, dopo che i due si conobbero sul set di Speed (1994), ed è stato rivangato recentemente in un articolo di Esquire che profila carriera e carattere del tenebroso protagonista di John Wick e Matrix. Bullock, in particolare, è rimasta colpita da quanto Reeves sia bravo ad ascoltare: “”Più blateravo, più lui diventava silenzioso”, ha spiegato l’attrice. “E pensavo: ‘Non capisco cosa sta succedendo! Mi sta guardando con occhi confusi. È silenzioso. Ho detto qualcosa che l’ha offeso?’ E poi un giorno o due dopo, eccolo arrivare con un biglietto o un piccolo pacco, dicendo: ‘Ho pensato a quello che hai detto'”.