Champagne: l’azienda Pol Roger ha acquisito il 20% della Compagnia del Vino

di Manuela 1 Febbraio 2022

Ancora tempo di shopping: questa volta è l’azienda Champagne Pol Roger ad aver acquisito il 20% della Compagnia del Vino. La maison Pol Roger, infatti, nota anche per il fatto di essere fornitrice ufficiale della famiglia reale inglese, è entrata a far parte dell’italiana Compagnia del Vino.

L’accordo è stato firmato il 27 gennaio e prevede che il 20% delle quote societarie della Compagnia del Vino vadano a far parte della famosa azienda francese.

Da 170 anni Pol Roger appartiene sempre alla stessa famiglia del fondatore, una rarità ormai in questo settore. L’azienda non era certo estranea alla Compagnia del Vino: dal 2015, infatti, il distributore italiano Compagnia del Vino rappresentava Pol Roger sul territorio.

Nel 2015 il marchio francese di champagne aveva esportato in Italia 35mila bottiglie, mentre adesso si parla di 100mila bottiglie con un volume di affari di circa 4 milioni di euro. Non a caso l’Italia rappresenta uno dei principali mercati dell’azienda, soprattutto grazie al fatto che Pol Roger qui da noi viene distribuito solamente al settore della ristorazione e ai collezionisti privati.

Dal canto suo, invece, Compagnia del Vino venne fondata da Giancarlo Notari e dal marchese Piero Antinori nel 1997. Attualmente ala sua guida troviamo Saverio Notari, il figlio di Giancarlo. Il suo portfolio è molto selettivo: rappresenta e distribuisce solamente aziende a conduzione famigliare che abbiano trascorsi storici e di prestigio. Nel 2021 come fatturato aveva segnato un +30% rispetto al 2019, con qualcosa come 700mila bottiglie.

Grazie all’acquisizione del 20% delle sue quote, Pol Roger potrò ulteriormente affermare la sua posizione in questo mercato. Laurent d’Harcour, presidente di Pol Roger, ha spiegato che non volevano acquistare un’azienda di distribuzione in Italia, ma solamente affidarsi a professionisti capaci di gestire nel proprio paese d’origine il loro modello di distribuzione.

Tramite questa acquisizione, Pol Roger fornirà un aumento di capitale alla Compagnia del Vino, il che permetterà a quest’ultima di rinforzare la propria posizione. Saverio Notari, AD e azionista dell’azienda, ha spiegato di essere orgoglioso della fiducia dimostrata da un partner come Pol Roger.