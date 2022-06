Champagne: Moët & Chandon lancia le scatole personalizzate

di Valentina Dirindin 2 Giugno 2022

Una scatola di champagne completamente personalizzata: è super chic l’idea di Moët & Chandon (storica Maison francese appartenente al gruppo del lusso internazionale LVMH), che lancia il format Art of Gifting e lo porta in tour per l’Italia per farlo conoscere ai consumatori. L’idea, in parole povere, consiste nel permettere ai clienti di incidere sulla scatola dello champagne della Maison il proprio nome, le proprie iniziali, finanche un messaggio d’amore.

Non una novità in assoluto, per la verità: è dal 1891 – quando le prime etichette di Champagne vennero personalizzate con il nome di un prestigioso caffè parigino – che Moët & Chandon offre la personalizzazione all’interno della propria esperienza. Una novità però per il pubblico italiano, che ora ha la possibilità di accedere a questo servizio molto più facilmente di un tempo. Il nuovo servizio conciergerie “Specially Yours” di Moët & Chandon è infatti disponibile in esclusiva presso i Department Store Rinascente di diverse città italiane.

Se siete degli appassionati di Champagne, di certo non vorrete perdervi l’occasione di avere il “vostro” champagne, e conservarlo in cantina. Forse la nostra è una visione un tantino condizionata dalle nostre passioni, ma la verità è che a noi vengono in mente pochi regali più romantici di così.