Che ci crediate o no, la maggior parte dei ristoranti starà aperta a Ferragosto

L’Effetto Mandela, anche noto come Mandela Effect, è un fenomeno in cui un certo numero di persone ha un falso ricordo di un evento mai accaduto, o comunque accaduto in maniera decisamente diversa da come viene ricordato. Ecco, fatte le dovute proporzioni è un po’ questa la nostra percezione del legame ristoranti – Ferragosto: pare difficile, e a tratti davvero improbabile, trovare un’insegna aperta. Almeno in città, ecco. Eppure i numeri sembrano volerci smentire.

Secondo una recente ricerca di casa Fipe-Confcommercio “oltre 91mila ristoranti, pari al 69,2% del totale, saranno aperti a Ferragosto per accogliere circa 5 milioni di clienti”. Tradotto in termini ancora più immediati, significa che in tutto il nostro caro e vecchio Stivale due ristoranti su tre terranno la serranda alzata. Ma dov’è – se effettivamente esiste – l’inghippo?

Lo scarto tra sensazione e dati

I numeri redatti da Fipe-Confcommercio parlano chiaro: “quasi il 50% dei ristoranti hanno prenotazioni sia per il pranzo che per la cena del 15 agosto”, mentre la maggior parte della clientela che sceglierà un ristorante per passare Ferragosto è di fatto composta da “residenti e turisti italiani”. Ecco, qui il primo indizio che permette di fare combaciare la nostra impressione e i dati di FC.

I numeri, nella loro mole più o meno affascinante e decisamente sorprendente, non fanno alcuna differenza tra città e mare. Il risultato è una lettura complessiva che rischia però di rimanere un po’ grossolana: come possiamo comunicare che due ristoranti su tre rimarranno aperti quando nelle città (lontane dal mare, beninteso), a occhio, è un cimitero di serrande abbassate?

“Turisti italiani”, dicevamo qualche riga fa. Non a caso viene da pensare che questi individui, per passare la canonica settimana di ferie di noi abitanti del Bel Paese, abbia scelto una località di mare, o di montagna: vivere Torino in questo periodo dell’anno, giusto per fare un esempio, è paragonabile ad abitare a pochi centimetri da un phon che butta aria umida.

In definitiva sì, la maggior parte dei ristoranti a Ferragosto sarà aperta: sarebbe forse opportuno, però, indicare dove saranno concentrate queste aperture.