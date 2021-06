Chef Andrea Mainardi papà per la seconda volta: la moglie Anna aspetta un bimbo

Lo chef Andrea Mainardi è lieto di comunicare a tutti che diventerà papà per la seconda volta: la moglie Anna, infatti, aspetta un bimbo. Proprio così: fiocco azzurro. O come dice lo chef nel post di Instagram dove ha dato l’annuncio, arriva un piccolo “Mainardino”.

Nel post, con una foto dove Andrea Mainadi e Anna Tripoli si abbracciano sorridenti, lo chef spiega che, come coppia, hanno da sempre costruito sin dal primo giorno in cui si sono conosciuti. E questo perché, pur essendo così diversi, sono sempre stati uniti. L’obiettivo di Mainardi è sempre stato quello di far stare bene Anna, di renderla felice e di vederla sempre sorridente.

Per questo motivo adesso lui è qui, con le mani sul suo “pancino” e con il cuore che scoppia di gioia, pronto a esprimere il suo TI AMO. E poi annuncia che sarà un “Mainardino”.

Anche la moglie Anna aveva annunciato la lieta novella su Instagram. Per lei questa foto è la felicità così come se la è sempre immaginata da piccola. Finalmente anche per lei è arrivato quel momento della vita che aveva da sempre immaginato mentre cresceva, anche se con qualche anno di ritardo sulla tabella di marcia e con diversi cambi di rotta.

Adesso si trova nel posto dove sognava di arrivare sin da piccola, fra le braccia del marito e con il cuore pieno d’amore per il loro bambino.

A questo punto è doverosa una breve precisazione. Andrea Mainardi ha già una figlia, Michelle, nata da una precedente relazione con Laura Forgia. Questo è dunque il secondo figlio per lui, ma il primo per Anna Tripoli (e il primo per la coppia). Andrea e Anna si sono sposati nell’ottobre 2019, poco dopo che lo chef aveva partecipato al Grande Fratello Vip. Per ora non si sa altro: il nome del nuovo figlio non è ancora stato rivelato.

Questo il post su Instagram dove ha dato l’annuncio dell’arrivo del prossimo “Mainardino”: