Chef Ciccio Sultano: “Entro il 2025 voglio la terza stella Michelin”

Lo chef siciliano Ciccio Sultano non la tocca decisamente piano e sfida la Guida Michelin: il suo Duomo di Ragusa è pronto per la terza stella, e la vuole entro il 2025.

di Marco Locatelli 22 Novembre 2021

Il popolare chef siciliano Ciccio Sultano – intervistato ai microfoni di Cook Magazine – ha lanciato una sfida alla Guida Michelin invocando la terza stella; sarebbe la prima volta per la Sicilia.

Le prossime stelle verranno conferite lunedì prossimo, in Franciacorta, ed è plausibile che Sultano abbia il “sentore” che il suo ristorante bistellato Duomo di Ragusa resterà a due stelle. Almeno questa è l’impressione, stando alle sue ultime dichirazioni.

Lo chef – come riporta BlogSicilia.it – ha spiegato alla giornalista di Cook Magazine: “Stiamo alzando il tiro già da un po’ e già ci comportiamo come un tristellato. Dal prossimo anno chiuderemo un giorno in più alla settimana, perché chi lavora in cucina oggi non vuole solo più soldi, ma maggiore libertà per vivere. Quindi se vuoi una brigata più performante che regga lo stress bisogna creare spazi e tempi di decompressione”

E se la terza stella non dovesse arrivare, il ristornate di Sultano dovrà fare attenzione al bilancio, perché “se ancora nel 2025 le tre stelle non dovessero arrivare, dovremo prendere delle decisioni anche di natura economica, perché tutto l’investimento fatto non sarebbe più economicamente sostenibile”.