Chef Cristoforo Trapani lascia il ristorante La Magnolia di Forte dei Marmi

di Manuela 6 Gennaio 2022

Sul suo profilo Facebook chef Cristoforo Trapani ha appena annunciato che lascia il ristorante La Magnolia di Forte dei Marmi, mettendo così fine alla sua collaborazione con la proprietà dell’Hotel Byron.

Nel post lo chef ha ringraziato tantissimo la famiglia Madonna che lo ha appoggiato e supportato in questi anni dove insieme hanno raggiunto e confermato ogni anno tutti gli obiettivi prefissati.

Il ringraziamento va poi anche alla guida Michelin per aver creduto in loro durante questi sei anni. Lo chef ha spiegato che la decisione è stata a lungo meditata. Dopo tanti anni di entusiasmo e dedizione, è nata la necessità di poter “continuare con serenità” l’impegno per proporre la sua idea di cucina maturata durante il corso delle esperienze passate.

Proprio da qui è scaturita l’esigenza di avere altri stimoli professionali, fondamentali per dargli la possibilità di progredire nel suo lavoro. Lo chef ha poi sottolineato che questo è un momento cruciale per la sua carriera e la sua riconoscenza va anche al pubblico che ha apprezzato la sua cucina. Inoltre ringrazia anche la stampa specializzata che ha sostenuto e gratificato con la sua attenzione.

Il penultimo ringraziamento è quello per la compagna Giulietta Ricci, la prima persona che crede in lui e che lo “sopporta e supporta” in ogni sua scelta. L’ultimo, invece, va ai collaboratori e ai fornitori.

Nel post lo chef non svela quale sarà la sua prossima destinazione dopo il ristorante La Magnolia, ma promette di informare tutti appena possibile.

Questo il post di Facebook dove lo chef ha dato l’annuncio: