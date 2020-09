Chef di un resort disegna un pene su un piatto per una coppia gay, succede a Fasano

Una coppia gay in vacanza in un resort di Fasano è stata accorta da una trovata dello chef del luogo, che forse voleva essere simpatico e ha pensato di consegnare loro un piatto con un pene disegnato.

Marco e Denis, la coppia protagonista di questo episodio, ha consegnato a Facebook il proprio sdegno per il gesto che – dicono – li ha fatti sentire umiliati. Non un semplice scherzetto, a quanto sostengono i due, ma un atteggiamento diffuso di derisione e scherno portato avanti nei loro confronti dal personale del resort di Fasano, in Puglia, dove i due soggiornavano.

“Pensavo di essere in un piccolo paradiso, ma, nonostante la cura dei dettagli, il personale è evidentemente poco selezionato e omofobo: siamo stati derisi dai camerieri, lo chef con la salsa ha scritto volgarità nei piatti e ridendo con i colleghi voleva farli portare a tavola”, scrivono sui social. “edere un momento così romantico rovinato dall’ignoranza e dallo scherno altrui è davvero squallido e mortificante”.

Lo chef, autore dell’ultimo gesto di scherno nei confronti della coppia, è stato momentaneamente sospeso, come ha fatto sapere il proprietario del resort a Marco e Denis, chiamandoli per scusarsi dell’accaduto. Almeno, questo è quanto hanno raccontato i due, anche se la versione ufficiale del resort è che sia una storia del tutto inventata.

[Fonte: La Repubblica | Immagine: Pixabay]