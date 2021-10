Chef Dominique Crenn aprirà il nuovo ristorante French Nolain Paris a Parigi

Chef Dominique Crenn ha deciso di aprire un nuovo ristorante a Parigi: si chiamerà French Nolain Paris, ma non si sa ancora quando.

di Manuela 6 Ottobre 2021

Chef Dominique Crenn, tre stelle Michelin per il suo ristorante Atelier Crenn a San Francisco, ha deciso di aprire un nuovo ristorante a Parigi: si chiamerà French Nolain Paris, proporrà un mix fra le cucine di New Orleans, di San Francisco e della Francia e ancora non si sa quando aprirà i battenti.

A dare la notizia è stato Le Figaro. Quello che si sa già è che Dominique Crenn supervisionerà il team culinario francese, il quale sarà guidato dagli chef Christophe Bourguignon, R&D Chef e Jake Smollett.

Il progetto pare che sia ancora nelle fasi iniziali: Crenn ha spiegato a Le Figaro che è ancora alla ricerca di uno spazio adatto, ma che ha già ben delineata in mente la squadra di cucina e ha già trovato i fondi necessari. Impossibile fare pronostici per l’apertura: considerando che nel 2018 aveva annunciato i suoi piani per aprire un ristorante, pasticceria e boutique chiamato Patisserie Crenn dentro la Salesforce Tower, progetto che ancora deve essere realizzato, capirete bene che è difficile prevedere quando potrebbe concretizzarsi il locale di Parigi.

La notizia di questo progetto parigino è arrivata proprio mentre Crenn si trova ad Anversa per essere premiata ai World’s 50 Best Restaurants Awards (qui trovate tutti i vincitori). Proprio ieri ha ricevuto l’Icon Award, premio conferito a “una persona che ha dato un contributo eccezionale all’industria della ristorazione”. Il premio le è stato dato grazie anche al fatto che promuove la sostenibilità e l’inclusività.

Proprio a inizio anno ha lanciato una partnership con Upside Foods, un’azienda che produce carne coltivata da cellule staminali animali. Inoltre ha anche inserito il pollo coltivato in laboratorio nel menu dell’Atelier Crenn, menu che era senza carne sin dal 2019.

A proposito dei ristoranti della chef: da inizio 2021 l’Atelier Crenn è aperto a cena, mentre sono ancora chiusi altri due suoi ristoranti a San Francisco (Petit Crenn e Bar Crenn). Di questi due non si sa ancora se prima o poi riapriranno i battenti o se verrà annunciata la chiusura permanente. Curiosamente, però, il Bar Crenn è riuscito a mantenere la sua stella Michelin nonostante fosse chiuso.