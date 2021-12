Chef Federico “Chicco” Coria è morto: addio al cuoco di Bergamo

di Manuela 3 Dicembre 2021

Ancora un lutto nel mondo della ristorazione: è morto chef Federico “Chicco” Coria, cuoco conosciuto e amato a Bergamo. Nato a Martinengo, Chicco Coria si è spento ieri all’età di soli 54 anni: era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Niguarda a causa del peggioramento di un problema alle gambe. Inizialmente lo chef era stato ricoverato presso l’ospedale di Romano di Lombardia, nella Bergamasca. Ma nelle ultime 48 ore prima del decesso, era stato trasferito al Niguarda.

Amante della cucina sin da piccolo, per più di 40 anni ha lavorato accanto ai fornelli. Pur non avendo ricevuto mai una stella Michelin, era molto famoso in zona avendo lavorato in parecchi ristoranti. Fra di essi annoveriamo il Cappello d’Oro di Bergamo, l’Abacanto di Ranzanico, l’One Restaurant di Dalmine, la Vecchia Filanda di Brusaporto e il Castello di Valverde a Bergamo.

Solamente nel 2019 aveva inaugurato a Montello il ristorante Borgogna, dentro Villa Monticelli. Inoltre ha tenuto parecchi corso di formazione destinati ai giovani, aspiranti chef.

Dopo aver appreso della sua prematura scomparsa, anche la Nazionale Italiana Cuochi su Facebook ha voluto lasciare un omaggio. Nel post a lui dedicato la Nazionale ha ricordato che Federico Coria nel corso degli anni ha contribuito ad arricchire il percorso e la crescita di questo gruppo di persone che condividono un percorso di vita personale e umano.

