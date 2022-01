Chef Luca Abbruzzino apre Brezza, un fish bar a Soverato

di Luca Venturino 19 Gennaio 2022

Si chiama Brezza il fish bar che lo chef stellato Luca Abbruzzino aprirà sul lungomare di Soverato, in provincia di Catanzaro: un locale dall’atmosfera rilassante e “easy”, dove i clienti potranno gustare lobster roll alla calabrese (cioè con ‘nduja e cipolla di Tropea) e frisella con gambero marinato al bergamotto e burrata.

60 i coperti in tutto, con cucina a vista e un bancone per la lavorazione dei crudi che torreggia al centro della sala. Sei panini tutti diversi tra loro realizzati con altrettante tipologie di pane, come la ciabatta bianca farcita con polpo, spuma di patate e salsa di spinaci; oppure si può scegliere tra i fritti tradizionali e le tempure. E il bere? Si potrà scegliere dai miscelati studiati dal bartender Antonio Cristofaro, che spaziano dal Manhattan della domenica, con note di sesamo tostato e funghi secchi, al Tataki Rob Roy, con sfumature di salsa di soia.

“Brezza è un fish bar dall’atmosfera easy, dove mangiare dell’ottimo pesce, mentre si beve un buon drink affacciati sul lungomare di Soverato”, ha commentato lo chef Luca Abbruzzino, classe 1989 alla guida dell’omonimo ristorante stellato di Catanzaro. “Un’idea a cui con mia sorella Antonella lavoravamo da tempo”.