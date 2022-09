Chef Marcus Samuelsson e Alexa propongono ricette ispirate a Gli Anelli del Potere

di Manuela 6 Settembre 2022

Se state cercando ricette ispirate a Gli Anelli del Potere (nuova serie di Prime video e prequel de Il Signore degli Anelli) per poter “domare” tutti i vostri invitati, sappiate che chef Marcus Samuelsson e Alexa ne stanno proponendo alcune ideate proprio in base ai personaggi della saga.

Memore di un precedente tentativo di preparare il Pan di Via degli Elfi (ma ci doveva essere qualcosa di sbagliato negli ingredienti o nelle dosi della ricetta perché se Frodo avesse lanciato quel Pan di Via nel vulcano, col cavolo che si sarebbe sciolto come l’Anello, tanto era solido e farinoso), ho un po’ di timore a provare a replicare le ricette suggerite dallo chef.

Comunque sia, secondo lo chef Samuelsson, Alexa è un ottimo strumento da avere in cucina: può aiutarti a reperire rapidamente informazioni e ricette. Da qui la sua idea di creare dei piatti ispirati ai personaggi e ai luoghi visti nella serie.

Queste sono le ricette dello chef Marcus Samuellson che potete trovare su Alexa e che sono state ispirate da The Rings of Power:

Amdelyn: filetto di salmone Ora King crudo con arancia Cara Cara, chili e pistacchi

Harfoots: cavolo Caraflex arrosto con farro, nocciole, funghi selvatici e more

Dwarves: costolette di agnello speziate con barbabietole arrostite al sale e Labneh alle erbe

Southlands: panino con bistecca alla griglia con chimichurri Poblano, cipolle rosse sottaceto e crescione

Serentine: pizza con limone, acciughe e friarielli

Eregion: pollo fritto con cavolo cappuccio brasato

Dessert Numenor: torta all’olio di oliva e mandorle con albicocche e crema di baccelli di vaniglia

Alcuni piatti vi suonano famigliari? Beh, alcuni sono anche tratti da ricette tipiche dello chef che potete trovare tranquillamente anche nel suo ristorante Red Rooster. Se volete provarle, basterà dire ad Alexa “Alexa, show me The Rings of Power recipes” e potrete partire per questo viaggio culinario alla scoperta della Terra di Mezzo. Anche se non ce la vedo Galadriel che si mangia una pizza. Forse Elrond sì, ma Galadriel no.

A proposito de Il Signore degli Anelli: l’anno scorso a Oxford ha chiuso, dopo circa 500 anni, il pub amato da J.R.R. Tolkien.