di Manuela 26 Luglio 2021

Lo chef Mauro Uliassi ha rilasciato un’intervista a VeraTV (la trovate anche su YouTube) nella quale ha parlato della ripresa dei ristoranti: lo chef ha dichiarato buona la ripartenza dei locali, ma teme per l’aumento dei contagi ed esorta tutti a vaccinarsi.

Lo chef ha spiegato che si sono organizzati per poter ripartire a lavorare a pieno regime (a proposito: qui trovate la nostra recensione del Lab 2020 di Uliassi). Secondo lo chef, non solo il suo locale, ma tutta Senigallia e la Costa Adriatica in generale stanno andando benissimo. Tuttavia c’è un’ombra in tutta questa luce.

Uliassi ricorda che medici accreditati continuano a mettere in guardia dall’aumento dei contagi e che fra 3 settimane si parla di possibili 30mila contagi per la fine di agosto.

Tutto ciò desta grande preoccupazione per i ristoratori: se si dovrà tornare in zona gialla o in zona arancione, i ristoranti dovranno chiudere di nuovo e se chiudi si entra in una “dimensione di difficoltà economica” in quanto le persone sono costrette a stare a casa e le attività di fermano nuovamente.

Lo chef teme questo ennesimo passo indietro e per questo motiva esorta tutti a vaccinarsi. Uliassi spiega che la gente ha voglia di riprendersi la propria vita che per molti mesi si è fermata. C’è voglia di girare e di divertirsi, ma per fare questo è importante che la gente si vaccini.

Uliassi ricorda che operatori come loro, che lavorano nel settore della ristorazione, ogni giorno vengono a contatto con tantissime persone, fra dipendenti, clienti e fornitori. Si parla di contatti continui con centinaia di persone: per questo motivo Uliassi considera la vaccinazione come un “dovere e una responsabilità per salvaguardare se stessi e gli altri”.

Mauro Uliassi ha poi concluso l’intervista su una nota più allegra: ha spiegato di aver realizzato un piatto in onore della Nazionale di calcio italiana e di Roberto Mancini e che sarebbe lieto di avere il ct ospite a cena.