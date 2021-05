Chef Riccardo Facchini de La Prova del Cuoco fa coming out: ora si chiama Chloe

Vi ricordate tutti dello chef Riccardo Facchini? Lo vedevamo spesso in televisione a La Prova del Cuoco. Ecco, adesso sul suo account Instagram chef Facchini ha fatto coming out: ora di chiama Chloe.

Su Instagram ha scritto: “Ora sono Chloe e sono orgogliosa in quanto donna transgender e fiera di avere accanto a me un uomo con la ‘U’ maiuscola che mi ha supportato e sopportato in questi anni, insieme a tutta la sua famiglia, agli amici cari e colleghi di lavoro”.

La transizione è durata più di due anni. Chloe ha spiegato che negli ultimi mesi in molti gli stavano chiedendo il perché di tutti quei cambiamenti di aspetto: il viso era più tondo, i capelli biondi… Ebbene, Chloe ha rivelato che sin da piccolo si era sempre sentito una bambina.

Il percorso di transizione vero e proprio, però, è iniziato solamente due anni e mezzo fa. Tuttavia solo adesso si sentiva pronta per fare l’ultimo coming out anche con i suoi fan che per anni lo avevano seguito fedelmente a La Prova del Cuoco.

Chloe ha sottolineato che probabilmente alcuni fan non approveranno la sua scelta, ma è convinta che chi l’aveva apprezzata come Riccardo continuerà a farlo con altrettanto amore anche come Chloe.

Questo il post su Instagram dove Chloe Facchini ha fatto coming out: