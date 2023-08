Chef Riccardo Zebro è stato trovato morto nella sua casa di New York

Lo chef italiano Riccardo Zebro è stato trovato morto nella sua casa di New York. Ignote le cause del decesso: si è in attesa dei risultati delle indagini

di Manuela Chimera 19 Agosto 2023

Lutto nel mondo della ristorazione: lo chef Riccardo Zebro è stato ritrovato morto nella sua casa di New York. Lo chef aveva solo 34 anni. Le cause del decesso sono ancora sconosciute, così come anche le circostanze della morte. Per sapere qualcosa di più bisognerà attendere l’esito delle indagini in corso.

Chi era Riccardo Zebro?

Riccardo Zebro, 34 anni, era nato a Melzo, in provincia di Milano, il 5 gennaio 1989. Residente poi a Cassina de’ Pecchi, sempre vicino a Milano, aveva iniziato la sua carriera nel settore della ristorazione partendo come stagista presso l’Hotel Sheraton Diana Majestic a Milano. Successivamente si era diplomato presso l’Istituto alberghiero Carlo Porta nel 2008.

Per quattro anni aveva continuato a lavorare all’Hotel Sheraton Diana Majestic, salvo poi trasferirsi alle Bermuda una decina di anni fa, per lavorare presso il resort Rosewood Tucker’s Point. Arriviamo così nel 2016, quando decide di trasferirsi nuovamente, questa volta però a New York. Arrivato nella Grande Mela, aveva lavorato come cuoco nel ristorante San Carlo Osteria Piemonte, nel quartiere di Soho. Nel 2017, poi, era diventato executive chef del San Ambroeus West Village, il ristorante dove lavorava attualmente.

Nel corso della sua carriera ha anche avuto modo di cucinare per ospiti importanti del calibro di Robert De Niro. Qui la foto pubblicata su Instagram dove lo si vede, sorridente ed emozionato, accanto a un altrettanto sorridente Robert De Niro:

Qua, invece, vediamo una sua foto insieme a Zucchero:

La sua morte improvvisa ha lasciato tutti di stucco. Gherardo Guarducci, fondatore ed executive chairman del Sant Ambroeus Hospitality Group, ha dichiarato che sono tutti tristissimi e sotto shock per quanto accaduto. E ricorda che Riccardo era uno chef di grande talento, una vera e propria eccellenza italiana.

Sui social, poi, sono arrivate le parole di cordoglio anche dei colleghi e degli amici. A partire da Paolo Lovari, collega e amico con cui Zebro aveva lavorato al resort Rosewood Tucker’s Point alle Bermuda. Lovari parla di Riccardo come di una persona di “un’umanità impressionante, un grande chef e un giocherellone”, un amico che gli mancherà tantissimo.

Il blogger Simone Gusto, poi, ha scritto che è “con immenso dolore” che ha appreso della morte di un grande chef e amico. Gusto aveva conosciuto Zebro a New York e ricorda che era stato uno dei primi chef della City a dargli una mano e a credere in lui.

Parole di cordoglio sono arrivate anche dal cantante neomelodico Davide Junior.