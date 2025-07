Chef Rubio ancora nei guai: sequestrati i dispositivi elettronici

A Gabriele Rubini di chef è rimasto solo il nome. Un tempo era una giovane promessa della televisione gastronomica: chef Rubio, contraltare della tv che mostrava stelle e impiattamenti, basava la sua popolarità sull’essere “uno di noi”, uno che andava a mangiare nelle peggiori trattorie e che si godeva il cibo ordinando piatti di pasta da Guinnes dei Primati. Insomma, uno chef sui generis, ma certamente uno a cui chiedere consiglio per sapere dove passare una serata con gli amici mangiando bene e spendendo poco.

Oggi invece, lasciati alle spalle i programmi televisivi, la sua intera attività sembra ormai ruotare intorno all’attivismo politico, nobile impegno ma che può essere esercitato in maniera spesso controversa. Tanto – come nel caso di chef Rubio – da finire più e più volte sotto i riflettori delle autorità, stavolta sotto quelli degli agenti dell’antiterrorismo, piombati a casa sua per sequestrarli tutti i dispositivi elettronici. Il motivo? Propaganda e istigazione a delinquere, svolte attraverso le piattaforme social.

Cosa ha fatto stavolta chef Rubio

Chef Rubio trasforma quella che potrebbe essere una sacrosanta posizione politica in qualcosa di totalmente distorto. Lo fa tramite le parole, quelle che affida la maggior parte del tempo ai social media. La sua piattaforma prediletta sembra essere X, che a giugno gli aveva persino bloccato il profilo dopo un’accesa e poco diplomatica discussione con il direttore del quotidiano Il Tempo.

Sempre su X sono stati pubblicati i post che hanno acceso un campanello d’allarme nell’autorità giudiziaria. Lo sfondo è quello dell’attentato all’ambasciata israeliana a Washington, che ha causato la morte dei funzionari Yaron Lischinsky e Sarah Milgrim.

Le parole di Rubini sull’accaduto non hanno lasciato spazio a fraintendimenti: “Morte ai diplomatici complici del genocidio in atto da 77 anni, morte agli invasori e a chi li finanzia, morte al colonialismo, suprematismo, razzismo e odio antimusulmano. Morte quindi al sionismo e alla colonia ebraica. Lunga vita alla Palestina e ai nativi semiti palestinesi”.

Quando si diceva che un principio di base condivisibile – lo schieramento in favore della Palestina – è stato stravolto e portato all’estremismo. Il post non è chiaramente piaciuto alle autorità italiane, che hanno spedito gli agenti dell’antiterrorismo a casa di Rubio per sequestrare tutti i dispositivi elettronici in suo possesso.

L’ex presentatore di programmi e format anche interessanti come “Unti e Bisunti” è poi stato interrogato presso il commissariato di Frascati. Adesso Rubini resterà in pausa di riflessione dai social, almeno finché non riuscirà a mettere di nuovo le mani su smartphone, tablet e computer.