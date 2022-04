Chef Rubio e i Maneskin: botta e risposta sui social dopo il Coachella

Il gruppo romano ha cantato sul palco americano la canzone Gasoline, ispirata dagli accadimenti che stanno sconvolgendo l'Ucraina e l'Europa e, al termine del pezzo, hanno urlato "fuck Putin". Un gesto che ha diviso in due l'opinione pubblica, come accade spesso in questi casi.

di Marco Locatelli 20 Aprile 2022

Chef Rubio contro i Maneskin che sul palco del Coachella Festival (California) prendono una dura posizione contro Putin e l’invasione dell’Ucraina ma – a detta dello chef – si dimenticano della Palestina.

Il gruppo romano ha cantato sul palco americano la canzone Gasoline, ispirata dagli accadimenti che stanno sconvolgendo l’Ucraina e l’Europa e, al termine del pezzo, hanno urlato “fuck Putin”. Un gesto che ha diviso in due l’opinione pubblica, come accade spesso in questi casi.

Fra i detrattori appunto anche Gabriele Rubini, meglio conosciuto come chef Rubio, che su Twitter ha scritto: In Palestina ci sarebbero pure persone dalle gambe più belle delle tue Damià, è che je sparano e quindi al massimo ne hanno una visto che di solito per come è ridotta l’altra la devono amputare. Grrr quanto siete ribelli cazzo (fa ride che ve seguite da soli)”.

Doppia salsiccia per me — Damiano David (@daviddamiano99) April 18, 2022

La risposta del frontman del gruppo, Damiano, è decisamente sarcastica e tesa a delegittimare in qualche modo la provocazione dell’ex cuoco televisivo: “Doppia salsiccia per me”.

Rubio non ha mollato la presa e ha replicato con un altro tweet, dove ha scritto: “Con doppia salsiccia cosa intendi? Che facciamo pesce pesce? Che devo limitarmi a cucinare perché solo quello pensi che sappia fare? Avresti potuto cogliere l’invito a saperne di più sul dramma dei palestinesi”. A quel punto Damiano non ha più replicato.