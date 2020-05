Chef: Salt Bae distribuisce doni autografati a 25mila persone

Salt Bae, il ristoratore turco diventato famoso su internet per il suo modo pittoresco di spargere il sale sulla carne, ha distribuito doni autografati a 25mila persone. Magliette firmate, elettrodomestici, tv al plasma, gadget, occhiali da sole, perfino la chitarra con cui suona durante il video promozionale che documenta l’impresa su Instagram.

Insomma, a vedere questo filmato pare quasi che Nusret Gökçe (questo il vero nome dell’imprenditore) si sia spogliato dei suoi averi per firmarli con un pennarello e regalarli ai fan. Non si capisce bene quale sia il criterio con cui siano stati distribuiti i doni, per cui ad alcuni fortunati è capitato un super mega televisore e ad altri una semplice t-shirt.

Ma presumiamo ci sia stata una selezione di qualche tipo. Oppure, più semplicemente, Salt Bae ha deciso di spargere regali a pioggia, un po’ come fa con il sale. L’importante è che tutti abbiano potuto godere di un pezzetto della sua celebrità, con tanto di autografo e video che documenta la consegna dei regali su un camion (ovviamente brandizzato, così come le scatole regalo che contenevano i vari oggetti).

Ora, dopo tanto firmare (e dopo gli esercizi da Iron Man che sta facendo in questo periodo per tenersi in forma, come mostrano le sue stories), presumiamo che Salt Bae abbia bisogno di un periodo di riposo.