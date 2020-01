Chef Sergio Barzetti derubato: sparisce l’incasso del suo ristorante a Malnate

Un inizio dell’anno decisamente sfortunato e amaro per lo chef Sergio Barzetti. Il popolare cuoco è stato infatti derubato nella giornata di ieri, 1 gennaio, proprio nella cucina del suo ristorante di Malnate, in provincia di Varese.

Oggetto della refurtiva la borsetta della moglie dello chef, dentro la quale c’erano gli incassi degli ultimi tre giorni di lavoro.

Barzetti – noto al grande pubblico per la sua collaborazione tv a La Prova del Cuoco – esprime la sua rabbia con un post Facebook, nel quale scrive: “Bravo! Complimenti “Brutta Persona”…perché se dico altro rischio magari una denuncia. Sei entrato in Cucina Barzetti a derubare la borsa di mia moglie con dentro l’incasso di 3 duri giorni di lavoro […] Confido nelle nell’analisi accurata delle telecamere comunali e nel lavori delle forze dell’ordine in modo da poterti ringraziare di persona. Nel frattempo noi procediamo con il Sorriso. Buon primo dell’anno a tutti”.

Ricordiamo che lo chef Sergio Barzetti è stato allontanato da “La Prova del Cuoco” lo scorso novembre dalla stessa conduttrice Elisa Isoardi, perché considerato – come scriveva il cuoco tempo fa sui social – “ingestibile e discolo”.