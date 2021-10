Chef stellata ed ex concorrente di Masterchef accusata di plagio

di Valentina Dirindin 17 Ottobre 2021

La chef stellata ed ex partecipante a Masterchef UK Elizabeth Haigh è stata accusata di plagio dalla collega americana Sharon Wee.

Wee, che vive a New York, è un’autrice di libri per ricette fino a poco tempo fa non molto conosciuta – anche se ora i suoi social stanno assistendo a un picco di notorietà. È lei ad accusare la chef britannica originaria di Singapore Elizabeth Haigh di aver copiato alcune ricette e aneddoti del suo libro “Growing up in a Nonya Kitchen”, pubblicato nel 2012. La chef stellata Michelin, secondo l’accusa di Wee, le avrebbe utilizzate nel suo libro “Makan: Recipes from the Heart of Singapore”. In effetti, come fanno notare anche alcuni utenti social che si sono appassionati alla vicenda, le similitudini tra i due libri ci sono, e sono piuttosto evidenti.

Sulla questione né la chef né la casa editrice, Bloomsbury, hanno voluto rilasciare dichiarazioni, ma c’è chi sostiene che ci sia stato già un accordo tra le parti sulla questione. Anche perché, nel frattempo, il libro di ricette di Elizabeth Haigh è stato ritirato dal mercato e la casa editrocie ha rimosso tutti i riferimenti a Makan dai suoi siti web. “Sono grata che Bloomsbury abbia risposto alle mie preoccupazioni rimuovendo Makan dalla circolazione”, ha commentato Wee.