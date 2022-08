Chef’s Table torna il 7 settembre con una stagione dedicata alla pizza

di Luca Venturino 20 Agosto 2022

La nuova stagione di Chef’s Table arriverà sui dispositivi degli abbonati Netflix insieme alle prime brezze autunnali, a partire da mercoledì 7 settembre. Un appuntamento, quello con la golosissima docu-serie in questione, che potrebbe rendere un poco più sopportabile il ritorno in ufficio, in classe o alla vita da tutti i giorni, salutando in maniera quasi definitiva ombrelloni e infradito. Stando a quanto lasciato trapelare, la prossima stagione sarà interamente dedicata all’arte della pizza nel mondo, con il cosiddetto Re del pane Gabriele Bonci e Franco Pepe che terranno alta la bandiera del nostro caro vecchio Stivale.

Chef’s Table porterà i telespettatori in un viaggio dalla Penisola italiana fino al Giappone, passando anche per Portland e Phoenix, entrando nelle cucine degli chef che, attraverso creatività e amore per il proprio mestiere, declinano uno dei piatti più iconici della nostra tradizione a una forma d’arte. Un viaggio, dunque, che porterà a scoprire sapori unici ma allo stesso famigliari, background stimolanti e il grande denominatore comune della passione per creare la fetta perfetta.

La nuova stagione sarà composta da sei episodi che vedranno l’alternarsi di sei diversi chef, che come accennato presenteranno la propria visione e interpretazione della pizza: Chris Bianco (Phoenix, Arizona, USA), Gabriele Bonci (Roma, Italia), Ann Kim (Minneapolis, Minnesota, USA), Franco Pepe (Caiazzo, Italia), Yoshihiro Imai (Kyoto, Giappone) e Sarah Minnick (Portland, Oregon, USA).