Chernigivske arriva anche in Italia: è la birra più popolare in Ucraina

di Marco Locatelli 13 Aprile 2022

La popolare birra ucraina Chernigivske si potrà presto trovare anche sugli scaffali dei supermercati italiani e in bar e ristoranti. Inoltre la proprietaria del marchio, AB InBev, in seguito al lancio in Gran Bretagna, ha fatto sapere che garantirà una donazione di almeno 5 milioni di dollari ad alcune ONG prescelte per azioni umanitarie.

Il direttore marketing di Chernigivske Ucraina, Anna Rudenko, ha già promosso questa iniziativa in Belgio, dove si è trasferita con parte della sua famiglia il mese scorso per sfuggire all’invasione russa.

“Sono orgogliosa di lanciare Chernigivske in Italia a sostegno di iniziative di aiuto umanitario”, ha dichiarato Rudenko. “Chernigivske è un marchio apprezzato da generazioni di ucraini. Come produttori di birra, possiamo sfruttare i nostri legami con i consumatori per inserire il brand nel mercato italiano e permettere a chi lo acquista di contribuire alle iniziative di aiuto umanitario in corso”. Sul sito ufficiale http://chernigivske.ua è possibile conoscere ulteriori informazioni.