Chi ha firmato il menu stellato per il 18° compleanno di Chanel Totti?

Mentre noialtri ce ne stavamo tranquilli sul divano a guardarci gli Internazionali di tennis, questo weekend Chanel Totti ha fatto il salto alla maggiore età senza mezze misure. Per l’occasione, la figlia delle celebrity ha scelto la lussureggiante Tenuta San Domenico a Capua, nel casertano. A firmare il menu lo chef stellato Michele De Leo, che ha portato sui sontuosi tavoli una carta tutta campana.

Celebrazioni stellari e stellate

Una cena che si è fatta notare, quella organizzata per il 18° compleanno della figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, che per l’occasione hanno temporaneamente sepolto l’ascia di guerra e condiviso il traguardo di Chanel. Niente, come ci si aspetterebbe, è stato lasciato al caso per questo 18° capitolo – come la stessa giovane influencer lo ha definito –: location da sogno, dj set, torta gigante e menu stellato.

La firma sui piatti è quella di Michele De Leo, che ha realizzato per la festeggiata una degustazione tutta campana: battilocchio napoletano, cuoppo fritto, e cuzetiello, tanto per citare qualche pietanza; e ancora treccioni di bufala affumicata e paccheri ai pomodorini, prima di passare alle “golosità” e alla torta a sette piani (li abbiamo contati), messa su dalle sorelle Rossella ed Enza Pace, del capuano.

La serata è stata curata nei minimi dettagli, con una mise bianco e oro accompagnata da rose bianche, tovaglioli personalizzati e composizioni floreali romanticamente pendenti dal soffitto. La sala scelta era al coperto, ma sormontata da una cupola in vetro che dà la sensazione di essere all’esterno, con grandi arcate a fare da contorno. Sui social, foto e video documentano il grande evento, con l’immancabile presenza di Ilary e Francesco.