Whoopi Goldberg e la storia della torta di compleanno rifiutata “per motivi politici”

Niente torta per il compleanno per Whoopi Goldberg: l'attrice di Sister Act pensa che sia per "motivi poltici". Ma che è successo?

Un compleanno senza torta è un compleanno amaro. Basti chiedere a Caryn Elaine Johnson, in arte Whoopi Goldberg, che si è vista negare il suo dolce di compleanno per presunti “motivi politici”. Ma che è successo?

Vale la pena sottolineare che, proprio come numerose altre celebrità a stelle e strisce, Goldberg ha sempre manifestato in maniera limpida e decisa le proprie idee politiche: la protagonista di Sister Act è salda nelle proprie posizioni democratiche, e stando a quanto raccontato da lei stessa pare che siano proprio state le sue inclinazioni a “rovinare”, per così dire, il suo 69esimo compleanno. O a renderlo un poco più amaro, ecco.

Il rifiuto della bakery e le giustificazioni

La vicenda è venuta a galla durante The View, il talk di casa ABC che riunisce un gruppo piuttosto eterogeneo – diversa età, diversa ideologia, diversa estrazione sociale – ma di sole donne. La nostra protagonista, come avrete intuito, era presente; e ha raccontato la propria disavventura con la bakery incaricata di prepararle il dolce per il compleanno.

“Il negozio che le prepara si è rifiutato di realizzarle per me” ha spiegato l’attrice. Il dolce in questione, lo diciamo a dovere di cronaca, sarebbe la Charlotte russa; ma nel racconto di Goldberg non c’è alcun riferimento a quel “russa” che potrebbe essere visto come primo punto pruriginoso. “Hanno detto che i loro forni si erano rotti, e cose del genere, ma altri clienti sono riusciti ad acquistare i loro dolci” ha continuato la nostra.

Poi la lettura che dà corpo alla notizia: “Non può essere perché sono una donna, ma forse non apprezzavano le mie idee politiche“. A far fiorire i sospetti dell’attrice c’è anche e soprattutto il fatto che la stessa bakery sembrava avere invece risolto i propri problemi al forno per altri clienti; tant’è che quella stessa mattina un’altra donna avrebbe ritirato una cinquantina di dolci uguali a quello chiesto da Goldberg. La proprietaria del forno, naturalmente, si è sentita in dovere di fornire una spiegazione.

“Avevamo problemi con le nostre caldaie” ha spiegato in una breve dichiarazione a People. “Inizialmente aveva chiesto dei dolcetti per un’apparizione al talk show del 6 novembre e anche per la trasmissione il giorno del suo compleanno, ma abbiamo dovuto rifiutare”.

“Ho detto a Whoopi – prosegue – Non posso farlo adesso, abbiamo troppo lavoro per la mia caldaia e non avevo idea se saremmo riusciti a cuocere tutto”. Forse avrebbe avuto un po’ più di fortuna ordinando delle patatine fritte? Pare che nella terra a stelle e strisce vadano fortissimo, ultimamente.