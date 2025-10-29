Chi ha il coraggio di dare un morso alla Madonnina di cioccolato 2025?

È tempo di creazioni natalizie, e nella boutique milanese della maestra cioccolatiera belga Charlotte Dusart trova spazio anche un'originale dedica al patrono della città meneghina.

Giulia Lucania
di Giulia Lucania / 29 Ottobre 2025

Ancora qualche giorno di zucche e dolci per Ognissanti, e poi la danza verso il periodo più magico (e commerciale) dell’anno avrà inizio. È superfluo dire che il mondo del food non è in alcun modo esente dalla costante ricerca di nuovi prodotti che soddisfino la voglia di Natale, e la pasticceria/cioccolateria si presta meglio di qualsiasi altro ambito a questo scopo. Fra le tante dolci firme del panorama dello Stivale, fa già capolino la proposta di Charlotte Dusart, maestra cioccolatiera belga fondatrice dell’omonima linea di cioccolato e proprietaria della boutique milanese di via Eustachi. Oltre al più o meno classico calendario dell’Avvento, quest’anno Dusart ha creato una pralina che è tutto un inno alla città che la ospita.

Chi avrebbe mai pensato di addentare una Madonnina?

Madonnina Charlotte Dusart

Natale che arriva, novità gastronomica che trovi; dove per Natale si intende, ça va sans dire, un intero mese di celebrazioni, comprese le feste locali e regionali più sentite. E allora perché non omaggiare, oltre al 25 dicembre, anche Sant Ambroeus, il Sant’Ambrogio che a Milano segna l’inizio dei festeggiamenti natalizi? Ci pensa Charlotte Dusart a farlo, con un pezzo di cioccolato unico parte della linea “Natale sotto l’albero”.

Oltre al calendario dell’avvento – presente, seppur in forma diversa, anche lo scorso anno tra le nostre proposte – e alle barrette pandoro e panettone con pezzettini di lievitato, nella capsule spunta la Madonnina. Una pralina tuta dora e piscinina, proprio come quella che spicca sul Duomo, creata in omaggio al santo patrono del capoluogo lombardo.

Il cioccolatino a tema è ripieno di un pralinato alla mandorla e alla nocciola, nonché di riso soffiato e zafferano, per completare in bellezza l’inno alla città meneghina. Se addentare una madonnina non vi causa disagio, a partire dal 15 novembre in negozio potrete coprarne un sacchettino da sei pezzi al costo di 10 euro.

