Chi vende hot dog in Corea del Nord finirà ai lavori forzati

Per notizie come questa è doveroso essere chiari sui presupposti. Ovviamente non ci sono conferme ufficiali dalla nazione in questione, e il primo a diffonderla è stato il Sun, che è pur sempre un tabloid. Fatta questa necessaria premessa, i fatti in questione non sono certo incompatibili con il modus operandi del regime di Pyongyang, promotore di altre iniziative analoghe per cui, anche se da confermare, questa novità può indignare ma non stupire: la Korea del Nord ha messo fuorilegge gli Hot Dog.

Divieti alimentari

L’idea è quella di annullare qualsiasi influenza occidentale e capitalista tra i cittadini e il cibo, come sempre, dimostra il suo ruolo fondamentale nella cultura di un popolo. La prima vittima alimentare di queste epurazioni è stato il Budae-jjigae, noto anche come “stufato della base militare”: un pentolone nato durante la guerra di Korea che conteneva qualsiasi tipo di ingrediente che il popolo poteva recuperare nelle basi americane (spesso anche dai rifiuti), in cui i cibi locali si mischiavano a sottilette e SPAM.

Non certo un piatto salutare, ma saporito e abbondante, che ha aiutato a combattere la fame ai tempi del conflitto e la sbornia in tempi meno duri. Stessa fine hanno fatto i Tteokbokki, grossi e gommosi gnocchi di riso serviti con una salsa piccante, simbolo dello street food koreano e diffusi sempre di più anche nei ristoranti, banditi perché originari della Korea del sud e particolarmente amati negli USA.

Né hot dog né divorzi

Simbolo di occidentalizzazione, l’hot dog è quindi vietato, e la vendita di questi panini configura il grave reato di tradimento, e chi commetterà il terribile crimine di mangiarli o prepararli verrà arrestato e con ogni probabilità condannato a un periodo nei campi di lavoro.

In una nazione in cui più del 50% della popolazione soffre di malnutrizione, un cibo economico come un hot dog avrebbe potuto dare una mano, ma evidentemente quello dell’occidentalizzazione è un rischio più grande, ma i nuovi divieti non vertono solo sull’alimentazione: sempre secondo queste recenti indiscrezioni, anche chi vuole divorziare si vedrà costretto ad affrontare un soggiorno nei campi di lavoro, con le donne vittime di sentenze più severe rispetto agli uomini.