Chiara Ferragni da Fabio Fazio: “le persone hanno frainteso”

La partecipazione di Chiara Ferragni da Fabio Fazio nella trasmissione Che tempo che fa, questa sera domenica 3 marzo, è stata pubblicizzata per tutta la settimana e ha fatto certamente discutere. Un po’ perché l’influencer è attualmente indagata per truffa aggravata – il pandoro in collaborazione con Balocco, e altri prodotti con diversi brand, potrebbero essere legati a una beneficenza poco cristallina – un po’ perché il Codacons aveva esplicitamente chiesto al conduttore di rivolgere specifiche domande sul pandoro alla propria ospite (dopo che il PM ha concesso il permesso a Ferragni di parlare in tv).

E la mezzora a Che tempo che fa è stata ricca (sarcasmo), tra il conduttore Fabio Fazio che la paragona a Oppenheimer ma con toni accomodanti più che mai, e l’influencer da super-audience Chiara Ferragni tra vittimismo vanesio e negazione. Per vittimismo intendo che non ha mai fatto un mea culpa sulla faccenda della beneficenza, ma sono gli altri che hanno frainteso – questa cosa l’ha ripetuta molte volte. A conti fatti, il nulla.

Cos’è successo prima della puntata

Il Codacons, invero, prima di imporsi con una dettatura narrativa aveva fatto ricorso al Tar del Lazio per escludere Chiara Ferragni dalla trasmissione: “ci rivolgiamo al conduttore certi che avrà già considerato ogni aspetto connesso alla delicatissima scelta di invitare un ospite come Chiara Ferragni oggi al centro di un vortice giudiziario e mediatico che impone cautele e attenzioni nel rispetto del ruolo che è proprio ad un conduttore“. La conferma della puntata, poi, ha portato al suggerimento di sette domande ben precise che Fazio avrebbe dovuto rivolgere all’ospite. Tra queste, una riguardante il presunto acquisto di follower da parte dell’influencer, e perché Ferragni avesse eliminato alcuni post sulle Uova di Pasqua – anch’esse sotto i riflettori per sospetti di truffa legata alla beneficenza.

In tutto ciò, c’è Chiara Ferragni che non solo nelle ultime settimane non ha incassato il colpo, andando al contrattacco sulla multa impostale, ma non ha nemmeno mai smesso di dichiararsi nel giusto (il celebre “errore di comunicazione”). Sono giorni che si mostra poi agitata e commossa su Instagram (“tremo di paura, piango e va bene così perché sono io e sono vera“), chiedendo ai propri follower sostegno per la partecipazione a Che tempo che fa. Spoiler: le domande scomode ovviamente non sono mai arrivate.

Chiara Ferragni “come Oppenheimer“, con la bomba in mano

Shallow di Bradley Cooper e Lady Gaga a massimo volume all’entrata di Chiara Ferragni, pubblico in visibilio, Fabio Fazio che afferma immediatamente di “non essere un magistrato, un tribunale, un prete” e di non fare domande imposte da qualcun altro. Giusto per mettere le cose in chiaro, con Chiara, ma anche con il Codacons. Dopo il prevedibile e ripetitivo racconto (ripetitivo perché è stato identico all’intervista appena rilasciata per Il Corriere della Sera) su come l’imprenditrice non fosse preparata per l’ondata di odio, il presentatore di Che tempo che fa inizia col botto: “tu sei come Oppenheimer, che ha inventato la bomba atomica e non poteva non sapere che non è una cosa pericolosa“.

Impassibile per il paragone (sconcertante), Chiara Ferragni replica che non è facile comprendere quando si ha in mano una cosa pericolosa. Parlando della sentenza dell’Antitrust, cui Fazio si è esplicitamente riferito, Ferragni continua: “credevo di aver fatto in buona fede delle classiche operazioni commerciali. Se alcune persone hanno frainteso allora le cose potevano essere fatte meglio“.

Hanno frainteso, ero in buona fede, non sono perfetta

Il fraintendimento altrui è il perno su cui ruota il discorso di Chiara Ferragni per tutto il tempo, seduta accanto all’acquario sul canale 9: “se tutti avessero compreso allora non staremmo qui a parlarne, c’è stato fraintendimento e quindi le cose potevano essere fatte meglio. Tutti sbagliamo ed è bello fare vedere le imperfezioni“. Insomma c’è chi sbaglia l’esame della patente e c’è chi è indagato per truffa aggravata: nessuno è perfetto.

A questa cosa, Fabio Fazio (che ha prima risposto con un “questo ti fa onore!“) le chiede se non fosse stato il caso di lasciare separati commercio e beneficenza: “adesso c’è una normativa, ma ero in buona fede – anche nel video della tuta grigia – ma col senno di poi sì sarebbe stato meglio tenere separate le cose“. L’intervista si conclude con la richiesta di un consiglio ai giovani su come evitare di far esplodere la bomba atomica: “rendersi conto che i social non sono tutto. perché c’è tutta una vota fuori che va vissuta“. Dunque, l’utile della puntata è presto sintetizzato in questo modo: fragilità, imperfezione di cui essere fieri, mi dispiace che le persone abbiano frainteso. E questo è quanto, calo il sipario.