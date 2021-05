Chiara Ferragni e Giulia de Lelliss scelgono lo stesso ristorante per la riapertura

La prima cena al ristorante di Chiara Ferragni e di Giulia De Lellis è nello stesso locale, e viene da chiedersi se sia un caso. Vuoi mica che il ristorante in questione – il Ristorante “Dal Bolognese” a Milano – abbia investito tutti i soldi necessari a ingaggiare la numero uno delle influencer italiane, con un capitale di più di 23 milioni di follower?

In effetti, Ferragni Dal Bolognese c’è stata già due volte, e per due volte ha postato uno scatto taggandosi nel locale. E Giulia De Lellis – 5 milioni di follower e un altro campionato rispetto a Ferragni, ma sempre un’influencer dal seguito notevole – ha postato la sua prima cena fuori dopo tanto tempo. Dove? Ma Dal Bolognese, ca va sans dire.

Che poi, magari la soluzione è semplicemente che le due sono state a cena insieme, e magari invitando anche Veronica Ferraro, influencer pure lei (1,2 milioni di follower), che alla prima occasione da zona gialla s’è taggata – guarda un po’ – dal Bolognese. Insomma, se è un caso, il ristorante milanese ha fatto davvero un colpaccio, con un bottino di like non previsti da jackpot. Non una, non due, ma tre delle più famose influencer italiane a cena in contemporanea, e tutte e tre che postano e taggano il ristorante.

Se non è un caso, ma un’operazione di marketing, non possiamo non dire che non porterà i suoi frutti, visto il seguito delle tre bellissime Instagrammer. Ma non osiamo immaginare quanto possa essere costato il tutto.