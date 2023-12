Chiara Ferragni e la pizza in India: vittoria del Made in Italy

Ma ora chi glielo spiega al ministro del turismo che i nove milioni di euro (dei contribuenti) usati per la campagna Open to Meraviglia potevano essere comodamente risparmiati grazie a un semplice post su Instagram? Il Made in Italy vince e convince, e basta una pizza nella vetrina social di Chiara Ferragni, influencer più in vista dello Stivale, in questi giorni in vacanza in India.

La pizza, tonda e anche (come di consueto) autorigenerante, biglietto da visita del nostro Paese e ampiamente riconosciuto come simbolo più dello stesso tricolore, che trionfa sempre – anche e soprattutto sulla cucina locale, a quanto pare.

Perché la tradizione è la tradizione

Non guardateci così, non vogliamo certo fare i guastafeste – converrete, però, che c’è almeno un qualcosina di buffo nel visitare l’India e sedersi a tavola per mangiare una pizza. Una sfumatura da vera patriota, quella esibita da Chiara Ferragni.

Si scherza, naturalmente. Tra i commenti del post, in ogni caso, c’è chi è della stessa idea, e osserva con sopracciglio alzato la tonda instagrammata: “Andare in India e mangiare la pizza???” chiede un’utente evidentemente stupefatta. “Ma la pizza ovunque vai?” chiede un secondo commento, più avaro di punti interrogativi. La vicenda ha attirato anche l’attenzione dei DJs from Mars: “La pizza in India però no!”

Non manca, ma ci pare quasi scontato dirlo, chi preferisce raccogliersi si in maniera composta sotto il vessillo del “ma sì ma su ma sì ma dai”, forte della sempreverde e legittimissima idea secondo cui un qualcuno, in vacanza (così come a casa propria, beninteso) sarà pur libero di mangiarsi quel che vuole – anche la pizza e anche se si è in India, ecco. Una linea da veri democristiani.

Schieramento, questo ultimo, come come al solito si rivela folto e compatto; ma curiosamente anche composto da quelle stesse persone che, al vedere un giapponese in vacanza a Napoli che decide di mangiare un po’ di sushi, potrebbero improvvisamente dimenticare i buoni propositi e cominciare a riempirsi la bocca (e le sezioni commenti di un po’ tutto l’internet) di accuse di mancanza di rispetto, di cultura, di – forse questa la più grave – gusto.

Insomma, in definitiva si potrebbe dire che anche dietro una foto innocente come quella di Chiara Ferragni che si mangia una pizza in India si nasconde una morale inaspettata ma non per questo meno importante: guai a parlare di cibo con gli italiani. Anche e soprattutto di pizza.