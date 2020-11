Chiara Ferragni ha un sogno: Leone testimonial Kinder

Chiara Ferragni confida ai suoi influencer un sogno: mettere il faccione del suo Leone come testimonial delle confezioni di barrette e prodotti Kinder.

C’è da dire che in effetti il piccolo primogenito dell’influencer e imprenditrice, ora in attesa di una sorellina, sarebbe perfetto per sostiuire l’ormai celebre volto dei celeberrimi dolciumi al cioccolato.

Biondo, occhi azzurri, viso sorridente: Kinder Italia non potrebbe chiedere di meglio che un testimonial d’eccezione come il piccolo Leone, che peraltro è già – come mamma e papà – una superstar social. A dimostrarlo c’è già in fotomontaggio realizzato sulle stories instagram della poliedrica influencer più popolare d’Italia: eccolo lì, il piccolo figlio di Fedez e consorte, in primo piano su una confezione di Kinder cioccolato, nella più classica delle pose.

E di certo la richiesta di Chiara Ferragni, che chiede a Kinder Italia se sia possibile soddisfare il suo sogno nel cassetto, non cadrà nel dimenticatoio.

Siamo pronti a scommettere che l’azienda non si farà sfuggire l’occasione di partecipare a un’operazione di marketing tanto ghiotta: e se fosse per caso già iniziata con questa Instagram story, e noi ci stessimo cadendo con tutti i piedi? Staremo a vedere, chi vivrà vedrà (e magari mangerà i Kinder brandizzati Leone Lucia Ferragni).

[Fonte: La Stampa]