Chiara Ferragni lancia gli Oreo Limited Edition

Chiara Ferragni lancia una linea di biscotti limited edition. L’occasione è arrivata grazie alla collaborazione con l’azienda che produce gli Oreo, i famosi frollini farciti.

Trousse per il make up, acqua da bere, e ora anche il cibo. Ne siamo certi a breve arriverà la pizza dei Ferragnez e una pasta dai colori sgargianti in perfetto stile fashion addicted.

L’annuncio dell’ultima trovata l’ha dato lei stessa sui social, ma non tutti hanno strizzato l’occhio all’imprenditrice milanese. Questa volta il prezzo non c’entra (è rimasto invariato), anzi, se si acquistano anche 2 confezioni Oreo – non necessariamente l’edizione limitata – si può partecipare al concorso per vincere un capo d’abbigliamento della sua esclusiva capsule collection.

La questione è che la gente si chiede se veramente avessimo bisogno del suo logo su un pacco di biscotti. Tra i tanti “adoro”, “li voglio” del pubblico più fedele, diversi i commenti sarcastici. Qualcuno le scrive: “Ma dopo l’acqua, non sarà il caso che apri un autogrill?” e, visto il periodo targato Coronavirus, un utente azzarda: “Costano più questi o l’amuchina?” e ancora “Oh finalmente si parlerà di qualcosa di diverso del Coronavirus in tv e sui social, grazie”.

Ma cosa hanno questi Oreo di così speciale? Nulla, saranno semplicemente avvolti da un packaging diverso che le ragazzine conserveranno con cura, come se fosse un santino, nei loro cassetti. E che tireranno fuori all’occorrenza con le amiche, quando dovranno consultarsi non più solo sullo smalto da applicare, ma anche su cosa mangiare a merenda.

Fonte: Instagram