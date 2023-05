Chiara Maci lancia il podcast Ritratti di Famiglia per raccontare le famiglie italiane del food

di Luca Venturino 16 Maggio 2023

La nuova avventura di Chiara Maci si chiama Ritratti di Famiglia, podcast che andrà a raccontare le storie delle grandi aziende familiari italiane che hanno contribuito a forgiare e rendere grande il mondo enogastronomico italiano. La prima puntata andrà “in onda” sulle principali piattaforme di streaming nella giornata di mercoledì 17 maggio, e avrà una cadenza settimanale: l’obiettivo della narrazione, come appena accennato, sarà quello di affrontare e scoprire quegli straordinari racconti che affondano le proprie radici nel sacrificio di intere generazioni, che hanno saputo condividere la stessa visione e arrivare più volte a rischiare di perdere tutto pur di realizzare un sogno di famiglia.

Chiara Maci presenta Ritratti di Famiglia: tutti i dettagli del nuovo podcast

Prodotto da Dopcast, Ritratti di Famiglia rappresenta il più recente (ma non l’ultimo, beninteso) capitolo della lunga avventura di Chiara Maci, foodblogger che ha saputo mantenersi per anni sulla proverbiale cresta dell’onda e che per la prima volta approda in questa dimensione tanto nuova e stimolante quanto potenzialmente familiare – quella del podcast, per l’appunto – per un qualcuno che ha saputo costruire la propria identità professionale proprio nei caotici spazi di internet.

Ma torniamo a noi – Ritratti di Famiglia sarà disponibile, come brevemente accennato in apertura di articolo, a partire da domani, mercoledì 17 maggio, sulle maggiori piattaforme di streaming; con ogni nuova puntata che verrà pubblicata a cadenza settimanale – quindi ogni mercoledì, tanto per intenderci.

L’obiettivo è quello di esplorare, sviscerare e imparare di quei fortissimi legami che legano le grandi storie di famiglia che si annidano nell’ombra di ogni grande azienda. Legami che, per l’appunto, verranno svelati e raccontati attraverso ricordi ed emozioni in un excursus che andrà a intrecciarsi anche con momenti fondamentali della stessa storia del nostro caro e vecchio Stivale.

La lista è lunga: dalla famiglia Nonino, che ha rivoluzionato la grappa e la distillazione in Italia e nel mondo, ai Perfetti che negli anni ‘50 ebbero l’intuizione di produrre e lanciare chewing gum, mito americano. E ancora Levoni che rappresenta l’eccellenza della salumeria italiana, Molino Pasini, veri e propri artisti della farina, per arrivare alle bollicine da Oscar del Gruppo Lunelli, e al pastificio Felicetti che inizia la sua storia agli albori del Novecento e chiude il ciclo di questa prima edizione di racconti.

“È una passione ho da tempo quella delle storie di famiglia” ha raccontato a tal proposito Chiara Maci “sarà per quegli insegnamenti che ho ricevuto da bambina sulla forza di una squadra familiare e sulle innumerevoli possibilità che la vita ci offre per creare qualcosa di unico. E ogni volta che prendo in mano un prodotto lo osservo e mi chiedo sempre come possa essere iniziata quell’avventura. E quando trovo una storia unica, non posso non raccontarla”.