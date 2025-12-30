Chiara Pavan torna a Masterchef (l’avevamo detto)

Il palinsesto televisivo del primo di gennaio permetterà agli appassionati di smaltire i lunghi cenoni passando parecchie ore sul divano: nerd e amanti della pop culture potranno consumare avidamente il finale si Stranger Things, mentre i gourmet ed aspiranti tali potranno gustarsi una speciale puntata di MasterChef Italia 2026.

A partire dalle 21:15 su Sky e in streaming su NOW, i diciotto aspiranti chef ancora in gara si troveranno davanti a prove che mescoleranno la tradizione italiana con interpretazioni moderne, il tutto attraverso il tema forte di quest’anno: la sensibilità ambientale, grazie anche al ritorno della nostra paladina Chiara Pavan.

La puntata di MasterChef del 1 gennaio

La prima grande sorpresa riguarderà quindi la sostenibilità, tema caldissimo in questa edizione: per la prima volta debutta infatti la Green Mystery Box, una prova dedicata interamente allo zero sprechi e al riutilizzo degli ingredienti.

A guidare i concorrenti ci sarà un gradito ritorno, che avevano pronosticato e auspicato: quella della chef Chiara Pavan del ristorante Venissa, che darà profondità e coerenza alla prova con la sua filosofia legata alla salvaguardia del pianeta e all’uso di specie invasive. In palio non ci sarà solo la solita Golden Pin, ma anche una novità assoluta: la Green Pin, un jolly che permetterà al vincitore di avere dieci minuti in più durante una delle sfide successive.

Dopo questo inizio ecologico, la tensione salirà con l’Invention Test, dove il protagonista sarà Antonino Cannavacciuolo. Lo chef porterà in cucina uno dei suoi piatti simbolo, l’insalata liquida, mettendo seriamente alla prova le abilità dei concorrenti: chi riuscirà a convincere i giudici potrà poi volare verso la prima prova in esterna della stagione.

La destinazione di questo primo viaggio è Rivalta, una frazione di Lesignano de’ Bagni nel parmense, dove regna il Parmigiano Reggiano. Gli aspiranti chef, divisi nelle classiche brigate rossa e blu, dovranno cucinare per cinquanta persone che lavorano quotidianamente con questo formaggio, tra casari e assaggiatori. Sarà una sfida dura: chi vince va in balconata, mentre gli altri dovranno indossare il grembiule nero e affrontare il Pressure Test, rischiando l’eliminazione definitiva.

Oltre agli appuntamenti del giovedì, continua anche la striscia quotidiana del MasterChef Magazine alle 19:35, con Bruno Barbieri, ospiti internazionali e il ritorno della vincitrice uscente Anna Zhang insieme a Jack Canevali. Il tutto sempre con coerente attenzione contro lo spreco alimentare: grazie alla collaborazione con Last Minute Market, le eccedenze finiscono alla Onlus Opera Cardinal Ferrari, un impegno che ha permesso a MasterChef Italia di essere la prima realtà al mondo certificata per il suo sistema di gestione degli sprechi alimentari.