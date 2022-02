Chieti, alla richiesta del Green Pass tira fuori un coltello: denunciato 27enne

di Luca Venturino 15 Febbraio 2022

Evidentemente era una giornata no. In un bar di Chieti, alla richiesta di mostrare il Green Pass, un giovane di 27 anni è andato in escandescenze e ha estratto dalla felpa un grosso coltello da cucina, con il quale ha cominciato a minacciare i dipendenti del locale e i clienti.

Il ragazzo, giunto sul locale già evidentemente ubriaco, è stato bloccato dall’intervento tempestivo dei carabinieri della sezione radiomobile di Chieti, che hanno dovuto disarmarlo mentre ancora brandiva l’arma. Fortunatamente non aveva ferito nessuno dei presenti, preferendo invece fare la voce grossa e affettare l’aria. Una volta immobilizzato dalle forze dell’ordine, il ragazzo è stato denunciato per minacce aggravate, possesso ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere. Il coltello, invece, è stato sequestrato.