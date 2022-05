Chieti, incidente durante una battuta di pesca subacquea: morto un sub

Una battuta di pesca subacquea nelle acque della provincia di Chieti si è trasformata in tragedia per un sub di 48 anni.

di Luca Venturino 16 Maggio 2022

Una battuta di pesca subacquea si è trasformata in tragedia per un sub originario di Pompei di 48 anni: stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine intervenute sul caso, l’uomo si sarebbe immerso con alcuni compagni nel corso della notte tra sabato e domenica nel tratto di mare compreso tra la spiaggia di Cintioni del comune di Ortona e il comune di San Vito Chietino, in provincia di Chieti. Una volta riemersi, tuttavia, il sub mancava all’appello.

La capitaneria di porto di Ortona è stata dunque allertata verso le 6:30 del mattino dai colleghi della stazione dei Carabinieri di Ortona, a loro volta contattati dai compagni del sub. Il personale della sala operativa si è immediatamente attivato per coordinare le operazioni di ricerca, che ha coinvolto anche il reparto operativo della direzione marittima di Pescara per il coordinamento dei mezzi aerei e navali. Un’ora circa dopo l’allarme è stato segnalato il ritrovamento di una cintura con pesi di piombo e di un fucile per la pesca: a questo punto è stato richiesto il supporto di un elicottero con personale subacqueo per aiutare nella ricerca.

Dopo circa tre ore una motovedetta ha avvistato a pelo d’acqua il corpo dell’uomo, che galleggiava con il volto indirizzato verso il fondo del mare a circa 400 metri dal porticciolo turistico di San Vito Chietino. Il personale del 118 ha eseguito le verifiche di natura medica e confermato il decesso: il corpo ora verrà sottoposto agli accertamenti di medicina legale del caso.