Chissà per quale ragione gli Italiani ordinano il cappuccino a domicilio?

Nel caso rischiaste di perdervelo, segnatevi questa data: domani 8 novembre, e questo vale per tutti i prossimi 8 novembre a venire, beninteso, è il Cappuccino Day, giornata mondiale dedicata alla schiumosa bevanda regina della colazione italiana. E sottolineiamo colazione, giacché noi italiani ci siamo arrogati il ruolo di polizia del cappuccino, dedicando contumelie a quanti (buona parte del resto del mondo), se ne vogliono godere una tazza anche dopo le 11 del mattino. Sarà magari anche merito degli expats che non rinunciano a pizza e carbonara col cappuccio a metà pomeriggio, ma per la ricorrenza in arrivo c’è di che festeggiare: i consumi sono aumentati del 21%.

I dati di Deliveroo

A svelare i numeri è stata Deliveroo, piattaforma di consegne nata nel 2013 e presente in dieci mercati nel mondo, che ha analizzato i dati sugli ordini effettuati nel terzo trimestre del 2024, periodo in cui è stata registrata questa significativa crescita. Sì perché va sottolineato che stiamo parlando di cappuccini che gli italiani si fanno recapitare, sia a casa o al lavoro, e già questo è un input su cui meditare: capiamo che per farlo in casa ci voglia un minimo di sbattimento e due stoviglie da sporcare, ma proprio non c’è un bar sotto vicino o sulla strada verso l’ufficio a cui rivolgersi? Interessante il dato sulle varianti: oltre il classico preparato con latte vaccino, sono in netto aumento i consumi dei cappuccini a base di alternative vegetali al latte (soia, avena, mandorla, ecc.) che segnano un importante +31%.

Abitudini vecchie e nuove

Niente di nuovo sul fronte delle fasce orarie, con la stragrande maggioranza dei consumi che si concentrano tra le otto e le dieci del mattino, e sono anche in aumento del 23%. Da rilevare un leggero vento di novità per quanto riguarda i gusti della colazione. Insieme ai classici prodotti da forno dolci come cornetti, croissant e varia viennoiserie, secondo i dati delle consegne di Deliveroo crescono gli italiani che preferiscono iniziare la giornata con un pasto salato, magari con muffin uova e bacon, toast, pizzette e schiacciate. Le città più appassionate di cappuccino? Genova e Cagliari, capoluoghi accomunati dall’amore per i panificati locali, rispettivamente focaccia e pizzette, che trovano in una tazza cremosa e fumante l’ideale accompagnamento per le colazioni salate.