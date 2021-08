Chiude il ristorante Adéguati di Bologna per abuso edilizio

Il ristorante estivo del popolare chef Cesare Marretti, noto anche per le sue partecipazioni alla Prova del cuoco, viene chiuso dal Comune per rischio di crollo.

di Marco Locatelli 3 Agosto 2021

Non solo la pandemia, ora anche i sigilli del Comune di Bologna. Il ristorante Adéguati di Cesare Marretti, chef popolare anche per le sue partecipazioni in tv (La prova del cuoco), è stato fatto chiudere per abuso edilizio.

Il locale di via Roncrio, sui colli, è stato fatto chiudere a “titolo precauzionale” su richiesta del settore Servizi per l’Edilizia del Comune di Bologna.

Stando a quanto si legge sul provvedimento – e come riportato dal Corriere di Bologna – l’area è “tutelata dal punto di vista paesaggistico e soggetta a vincolo idrogeologico”.

Secondo il settore Servizi per l’Edilizia si rischia persino il crollo dell’edificio poiché “la stessa conformazione del territorio in parte roccioso rende, di fatto, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande potenzialmente pericoloso per l’incolumità degli avventori”.

“Ci sono rimasto male, è 41 anni che in questo locale si fa ristorazione e prima anche discoteca, ora si accorgono che c’è il pericolo di frana – dichiara chef Marretti -. Perché è per questo che ci chiudono, il resto lo avevamo sanato tutto già dal 2019. Non capisco perché il pericolo di frana vale solo al civico 30 e non per i vicini, se qui è tutto così […] dopo un anno e mezzo di Covid ci rimetto tra gli 80 e i 90 mila euro netti […] dopo questa andrò via da Bologna, anche se mi dispiace per quello che mi ha dato la gente”.