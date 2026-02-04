Chiude improvvisamente Il Circolino by Claudio Sadler, ma riaprirà (con un nuovo chef)

“Il Circolino si prende una breve pausa”. L’annuncio improvvisamente apparso sui social de Il Circolino, il locale all day long il cui ristorante è supervisionato dallo chef Claudio Sadler (e guidato dallo chef Lorenzo Sacchi) aveva messo in allarme parecchi. Perché quella pausa, annunciata così da un giorno all’altro, sembrava tutt’altro che prevista. Non a caso, le prenotazioni sul sito erano rimaste aperte, e i clienti si lamentavano sotto il post delle gift card già comprate – magari in occasione di San Valentino – senza che nessuno li mettesse al corrente di una chisura, seppur temporanea. Insomma, che qualcosa non tornasse sembrava chiaro.

Eppure il post parlava, molto semplicemente, di “un periodo di riorganizzazione aziendale, un momento necessario per lavorare dietro le quinte e preparare con cura il prossimo capitolo del nostro percorso”. Ma quale capitolo? E perché il precedente, coronato da una stella Michelin nel 2025, si era improvvisamente chiuso?

La storia del Circolino Monza

Un po’ ristorante di fine dining, un po’ bistrot informale, un po’ cocktail bar: il Circolino di Monza si presentava come un progetto complesso, ma indubbiamente interessante. A guidare la cucina gastronomica (e ad avere la co-titolarità, insieme al manager Stefano Colombo, rappresentante della quarta generazione alla guida del brand Colmar) era lo chef Claudio Sadler, che peraltro pare rimarrà anche nel nuovo capitolo del progetto, a differenza dello chef resident Lorenzo Sacchi.

Lui, con la sua impronta spagnola maturata alla corte di Martin Berasategui e con l’aiuto del suo braccio destro Juan Josè Sanz, aveva contribuito a dare un’identità forte al locale, tanto da conquistare una stella Michelin. “Questa Stella è una tappa, un sogno che si realizza, ma anche un invito a guardare ancora avanti, verso nuovi orizzonti, nuovi sapori, nuove sfide”, aveva detto lo chef all’indomani della cerimonia della Guida Rossa 2025. “Che sia solo l’inizio di un cammino che ci porterà sempre più in alto, sempre più lontano, con la stessa dedizione e la stessa umiltà”.

Perché chiude Il Circolino di Monza

E invece, le strade si sono divise improvvisamente. Come chiarisce oggi Prima Monza i dubbi su quella chiusura improvvisa erano fondati. La proprietà e lo chef – racconta Colombo – si sono professionalmente “lasciati”, a causa di divergenze di vedute. Resta Sadler, che si caricherà il compito di trovare un sostituto in cucina che possa difendere it raguardi conquistati. Nel frattempo, Il Circolino prova a riorganizzarsi, e promette che riaprirà presto, e che prorogherà la durata delle Gift Card del tempo legato alla chiusura straordinaria.