Chiude Masterchef Italia 15: tutti i dettagli della finalissima

Di certo sarà una finale agguerrita e controversa, quella di Masterchef Italia 15, che arriva al capolinea senza uno dei concorrenti più amati di sempre, Matteo Lee, che pure era sembrato un grande talento in erba. Ma è passata un po’ di acqua sotto i ponti, e dunque scurdammoce o passat’, come direbbe Cannavacciuolo, e che vinca il migliore (o anche no).

Vada come vada, Masterchef Italia 15 finirà giovedì 5 marzo (in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW) e ci sarà per quest’anno un nuovo vincitore, scelto dal trio di giudici tra Carlotta, Dounia, Matteo Rinaldi e Teo, i quattro aspiranti cuochi che hanno resistito fino a ora.

Cosa vince il quindicesimo Masterchef d’Italia

Il vincitore, oltre al titolo di quindicesimo MasterChef italiano, si aggiudicherà 100.000 euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del proprio primo libro di ricette edito da Baldini+Castoldi e l’accesso a un corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Lo scorso anno tutto questo era toccato ad Anna Zhang, che aveva saputo brillare non solo in bravura ma anche in simpatia, all’interno di una Masterclass in cui la principale mancanza sembrava essere proprio quella.

Il suo libro di ricette,“Pentole e zodiaco – Il mio gioco da tavola”, Anna aveva anche trovato una formula nuova e divertente per presentare la sua cucina, abbinando i piatti allo zodiaco cinese. Per il resto, il suo anno è stato bello pieno, o almeno così pare, tra apparizioni televisive e progetti futuri ancora da raccontare.

Cosa succederà nella finalissima di Masterchef

Chissà se il nuovo vincitore se la giocherà altrettanto bene. Intanto, resta da capire chi sarà. Noi, non ne abbiamo fatto grande mistero, tifiamo per Teo, che sembra ancora essere il più meritevole di vittoria. Ma sono ancora in quattro, e prima di arrivare a presentare il proprio menu ai giudici dovranno partecipare a un’altra prova a eliminazione, in alta montagna con lo chef Norbert Niederkofler.

In quest’ultima prova pre-finalissima i concorrenti affronteranno una Mystery Box che si preannuncia “complicatissima”, ispirata alla filosofia culinaria “Cook the Mountain” dello chef tristellato. Solo dopo averla superata, i tre finalisti potranno arrivare alla prova più sognata, con l’Invention Test più decisivo della stagione.

E poi, alla fine, ci sarà la proclamazione: chi tra Carlotta, Dounia, Matteo Rinaldi e Teo sarà il nuovo MasterChef italiano?